Almanya Başbakanı Olaf Scholz hakkında suç duyurusu

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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Strate, Hamburg Başsavcılığına Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı Cum-Ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulundu.

Strate, iki Sosyal Demokrat Parti (SPD) politikacısını 2016 yılında Hamburg merkezli Warburg Bank'ın Cum-Ex adı verilen şüpheli hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon avroluk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçladı.

Vergi iadelerini Warburg Bank'dan talep etmekten kaçınmanın "zor bir yasal karar" olmadığını savunan Strate, aksine vergileri geri talep etmeyerek bankaya "keyfi bir muamele" yapıldığını ve bunun cezai olarak vergi kaçakçılığına yardım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu arada, Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Başbakan Scholz'un suçlamaları reddederek, konu hakkında defalarca kapsamlı açıklama yaptığını ve konuya daha fazla ekleyecek bir şey olmadığını bildirdi.

Olaf Scholz, 2011-2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Almanya, tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturmalarında ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Alman vergi uzmanların hesaplamalarına göre bu yöntemle devlet hazinesi 2005-2011 yılları arasında, 7,2 milyar avro zarara uğratıldı.