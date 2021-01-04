Alman medyası yazdı: Kısıtlamalar devam edecek!

SON DAKİKA: Alman medyası yazdı: Koronavirüs ile mücadele için ilan edilen kısıtlamalar devam edecek!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Alman medyası hükümet çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, federal ve eyalet hükümetleri 10 Ocak'ta sona ermesi kararlaştırılan kapatma süresinin 31 Ocak'a kadar uzatılacağını belirtti. Nihai karar, Şansölye Angela Merkel ve 16 başbakan tarafından verilecek.

Kapatma kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler, kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapalı kalacak.

Açık kalacak yerlerin arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeleri kapsıyor.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 302 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı sayısı 34 bin 574’e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 9 bin 847 korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 775 bin 513’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 34 bin 574’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 401 bin 200 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya’da aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının ise 339 bin 739 olduğu belirtildi.

Robert Koch Enstitüsüne göre 27 Aralık’ta ülke genelinde 80 yaş ve üzeri sağlık çalışanlarına yönelik başlayan aşı kampanyası kapsamında bugüne kadar 238 bin 809 kişiye aşı yapıldı.