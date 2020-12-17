Alman marketten duygulandıran Türk reklamı!

DHA

Alman marketler zinciri EDEKA, yeni reklam filminde Türklerin komşuluk ilişkilerine dikkat çekti.

Reklamın senaryosuna göre; disiplinli bir Alman olan Schmidt çevresine mesafeli duruşuyla dikkat çekiyor. Yalnız başına yaşayan Schmidt, kendisine Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı ilk önce reddediyor.

Ardından koronavirüse yakalandığı öğrenilen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü görülüyor, hasta adam kendisi için hazırlanan yemekleri ve baklavayı gördükten sonra ise duygulanıyor.

Reklam, Türkçe olarak 'Dünyada en güzel şey dost edinmek' sözleriyle sonlanıyor. Noel için hazırlanan, koronavirüs ve yalnızlık temalarına dikkat çeken reklam sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, 2 günde binlerce beğeni topladı