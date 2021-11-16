Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.
Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.
Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.
Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.
AZERBAYCAN AB İLE YAKIN PARTNER OLMAK İSTİYOR
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Birliği (AB) ile başta enerji ve ulaşım olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.
Bayramov, Brüksel Basın Kulübü'nde düzenlenen AB-Azerbaycan ilişkileri konulu panelde konuşma yaptı.
Karabağ savaşında Ermenistan'ın tahrip ettiği demir yolu ağlarını yeniden inşa etmek için çalışmaları bulunduğunu aktaran Bayramov, Ermenistan'ın da bu ağ sisteminin bir bölümüne dahil olabilmesi için Azerbaycan'ın rıza gösterdiğini belirtti.
Demir yolu ağı inşasının Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Rusya ve Ermenistan arasında bağlantılar kurulmasında rol oynayacağını belirten Bayramov, bu ulaşım güzergahlarının Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridoru için de fayda sağlayacağını dile getirdi.
Bayramov, bu projeden sadece belirli ülkelerin değil tüm bölge ülkelerinin karlı çıkabileceğini, Güney Kafkasya'da iş birliğinin artırılmasına katkı sağlamak istediklerini bildirdi.
Bayramov, "Maalesef bu konularda Ermenistan'dan kesin bir karşılık alamadık." ifadesini kullandı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Çalışma Grubunda bazı olumlu sinyaller geldiğini aktaran Bayramov, "Yakın gelecekte Ermenistan'dan bu projelerin uygulamaya geçirilmesi ve somut sonuçlar alabilmek için gerçek adımların atılması konusunda bir teyit almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!