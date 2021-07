Alişan'ı yıkan ikinci acı!

HABERTURK.COM

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, geçen hafta koronavirüse yenilmişti. Kardeş acısı yaşayan Alişan, bugün ikinci kez ölüm haberi ile yıkıldı. Şarkıcının kuzeni Ozan Ebcin, hayatını kaybetti. Ebcin, banyoda düşerek, kafasını betona çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ayrıca Ozan Ebcin'in ölümüne çok üzüldüğü Selçuk Tektaş ile süt kardeş olduğu da öğrenildi.

KARDEŞİ İÇİN MEVLİT OKUTMUŞTU

Selçuk Tektaş için Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde mevlit okutulmuştu. Mevlide Alişan'ın yanı sıra hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, türkücü Ceylan, oyuncu Saruhan Hünal, sunucu Özlem Yıldız ile yakınları ve sevenleri katılmıştı. Alişan, mevlit öncesinde akşam ezanını kendisi okurken, mevlide gelenlere lokma ve yemek dağıtılmıştı.

Alişan ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1983'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti. Tektaş, Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.