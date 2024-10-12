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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Ali Yerlikaya açıklaması: 8 ayrı suç örgütüne operasyon: 95 gözaltı | Son dakika haberleri

        8 ayrı suç örgütüne operasyon: 95 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-32" ve "Kuyu-33" operasyonları ile 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu, 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 08:42 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:11
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        8 suç örgütüne operasyon: 95 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 ilde “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonları düzenlendi.

        95 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonlarda; İzmir’de Erkan Bulu, Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım, Konya’da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya’da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep’te cezaevinde olan Cuma Ali Dursun Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ve Siirt’te cezaevinde olan Rıdvan Dündar’ın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne üye 95 şüpheli yakalandı.

        24 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

        Operasyonlar sonucu, 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi.

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        #kuyu operasyonu
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