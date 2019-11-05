TFF, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Trabzonspor yöneticileri Ertuğrul Doğan ile Ömer Sağıroğlu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.

Ayrıca Yeni Malatyaspor Antrenörü Sergen Yalçın, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor kulüpleri de PFDK'lık oldu.

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