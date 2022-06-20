Ali Erbaş'a hakaret davasında 11 avukata hapis istemi

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 avukatın 'hakaret' suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020'deki cuma hutbesinin içeriğiyle ilgili Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama nedeniyle dönemin Ankara Barosu Başkanı, şu anki Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Adalet Bakanlığı'nın izni ile yapılan soruşturma sonunda dava açıldı.

Ankara 16´ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Erinç Sağkan ve kısa bir dönem Ankara Barosu Başkanlığı yapan Kemal Koranel'in de aralarında bulunduğu 11 sanık, önceki celselerde savunmalarını tamamladı.

SAVCI CELSE ARASINDA MÜTALAASINI MAHKEMEYE VERDİ

Çarşamba günü görülecek dava öncesi cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, mütalaasında, Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada Ali Erbaş'a yönelik ifadelerin katılanın kişiliğine ve kişilik haklarına yönelik, incitici, yaralayıcı, sebepsiz bir saldırı olarak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Bu ifadelerin sadece katılanın kişiliğine, onur ve saygınlığına saldırı teşkil ettiği, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı aktarılarak, her sanığın ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.