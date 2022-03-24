Alevlerin arasında 3 kişi vardı!

Son dakika haberler... İstanbul Maltepe'deki Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede 06.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER BİR ANDA DAİREYİ SARDI
DHA'daki son dakika haberine göre alevler kısa sürede daireyi sararken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Haber verilmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan daireye müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, üst katlarda mahsur kalan bir kadın, "Oğlum daire de mahsur kaldı. Ne olur onu da kurtarın" dediği kameralara yansıdı.
İTFAİYE MERDİVENLERİNDEN İNDİRİLDİLER
Üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın da herhangi yaralı veya can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.
Çevre sakini Murat Öztürk, "Dışarıdan sesleri duyduk. Camdan baktığımızda gördük yangını. Bir yardımız olur mu diye geldik. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!