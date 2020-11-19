Alevler her yeri sardı! O bir kahraman!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Oruç Mahallesi'nde dün gece insanı şoke eden bir olay meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Halil Doruk'a (52) ait evde yangın çıktı. Aile fertleri uykuda oldukları sırada evin oğlu Vahit Doruk (23) yangını fark edip babasına seslenerek uyandırdı.
5 KİŞİYİ EVDEN ÇIKARMAYI BAŞARDI
Baba Halil Doruk alevler içinden oğlu Vahit Doruk, eşi Hatice Doruk (61),annesi, Fatma Doruk (74),kızı Cemile Doruk (22) ve torunu 2 yaşındaki Elif'i yanan evden dışarı çıkarmayı başarırken kendisi ise feci biçimde çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
YANIK TEDAVİ MERKEZİNE SEVK EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre dumandan etkilenen aile fertleri ile yanarak yaralanan Halil Doruk, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Halil Doruk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
"BEN YANDIM AMA AİLEMİ KURTARDIM"
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Halil Doruk, "Oğlan 'baba yanıyoruz' diye bağırdı. Yatıyorduk. Kalktım eşim de peşimden kalktı. Oğlum ile eşimi dışarı çıkarttım. Kızımla torunumu çıkardım. Ondan sonra da annemi kaldırıp çıkardım. Ailemi kurtarmak için evde hangi odaya gitsem sanki alevler beni peşimden takip eder gibi geliyordu. Ben yandım ama çok şükür ailemi de kurtardım" dedi.
"YANAN EVİMİN BORCU DAHA BİTMEDİ"
3 yıl önce de ahşap olan evinin elektrik kontağından çıkan yangında tamamen yandığını söyleyen Halil Doruk, "3 yıl önce yanan evimin yerine yenisini yaptırdım. Yeni yaptırdığım evimin borcu daha bitmedi. Evin borcunu ödemek için bir kaportacıda çalışıyorum" diye konuştu.
Halil Doruk yanık merkezinde tedavi altına alınırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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