04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ALES sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ÖSYM'nin aldığı karar doğrultusunda yılda 3 kere gerçekleştitiriliyor. 22 Eylül'de adayların katılımıyla yapılan ALES /2 sınavının sonuçları bugün saat 9.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilinir. İşte 2019 ALES snav sonuçlarına dair detaylar...
ALES SONUÇLARI SORGULAMA
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda ALES sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. ÖSYM'nin açıklaması şöyle:
"22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
ALES /2 SORU VE CEVAPLARI
22 Eylül'deki sınavın hemen ardından yayımlanan ALES/2 sınavı soru ve cevapları ile birlikte adaylar başarılarını tahmin edebilmişti. Şimdi de aldığı puan ile kendi cevaplarını kıyaslamak isteyen adylar soru ve cevapları aşağıdaki bağlantı üzerinden inceleyebilir. 24 Eylül'de erşime açılan soru ve cevapları incelemek için son gün bugün...
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
ALES NEDİR?
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
İgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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