Alanya'da "nitelikli yağma" soruşturması: 6 tutuklama

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu O.P'nin villada alıkonulduğu, 50 bin dolar değerinde kripto para, lüks cip ile 600 lirasının gasbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen 11 kişinin yakalanması için Alanya, Antalya ve İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

AA'nın haberine göre; operasyonlarda, şüphelilerden yabancı uyruklu İ.B, S.A, D.I, D.A, S.R. ve A.P. gözaltına alındı.

K.U. ile yurt dışında olduğu belirlenen G.M, SA, C.M. ve R,K. adlı şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklandı.