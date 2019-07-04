Duruşma, mahkeme alanına çevrilen Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılıyor.

Aladağ'da 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 10’u öğrenci toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını davasının karar duruşmasına yurt yönetimi ile dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri ile davada adı geçen tutuksuz sanıklar ile olayda hayatını kaybeden çocukların aileleri, yaralı çocukların aileleri ile Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldı.