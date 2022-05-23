Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü!

Merkez Şahinbey ilçesinde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.