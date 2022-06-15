Akşener, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile görüştü

Son dakika haberine göre CHP Genel Merkezi'nde bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Akşener daha sonra, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Akşener, Davutoğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

Davutoğlu, görüşmenin ardından Akşener'i aracına kadar uğurladı.