Akşener'in Covid testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya Twitter hesabından duyuran İYİ Parti Lideri Meral Akşener: "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" ifadelerine yer verdi.

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