İYİ Parti lideri Akşener: Bu millet gerilimden bıktı

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne özel teftiş başlatılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener açıklamasında şunları kaydetti: "GBT denilen bir uygulama var. Bu uygulamayla kişilerin güvenlik durumlarına bakılır. Bir devleti yönetenlerin görevi, herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı olanlarla ilgili bu sorgulamayla gereğini yapmaktır. Bu kişiler eğer bilinip işlem yapılmıyorsa bu aynı zamanda suçtur.

İlk seçimler iptal edilince İstanbullular yerel seçimde sizi cezalandırmıştı. Artık Türkiye huzursuzluktan bıktı. Bu millet gerilimden bıktı. Biz artık üretmek istiyoruz. Dürüst ve namuslu bir biçimde çalışıp vergimizi ödemek istiyoruz diyor bu millet."