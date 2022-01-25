Aksaray-Ankara kara yolu ulaşıma kapatıldı

İHA

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkiliyor.

İHA'nın haberine göre, kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara kara yolu trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde bekletiliyor.

Ekipler, kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine de izin vermedi.