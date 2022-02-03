Akrabaların haraç kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

İHA

Denizli'de akraba iki aile arasında iddiaya göre haraç kesme nedeniyle çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden yaşanan haraç kesme nedeniyle Bayram Y., kardeşi Doğan Y. ve yakını Veysel D., kendilerinden şikâyetçi olan akrabaları Bestami K. ve kayınbiraderi İlhan K.'nin tekstil dükkanının önüne giderek tartışmaya başladı.

SİLAH VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silah ve bıçakla birbirlerine girdi. Olayda Bestami K. silahla belinden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Bıçakla yaralanan Bayram Y., Doğan Y. ve Veysel D. geldikleri araçla Servergazi Hastanesi'ne giderken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Bestami K. ve İlhan K.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS İNCELEMESİNDE AKRABALAR KAVGAYA TUTUŞTU

Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yeri ve kurşunların isabet ettiği yerde yaptığı çalışmada olayda kullanılan bıçaklar da bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada olay yerinde bulunan aile yakınları yeniden tartışma çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Servergazi Hastanesi'ne giden yaralıların tedavileri polis ekiplerinin gözetiminde yapılırken, Veysel D.'nin arandığı, Bayram Y.'nin ise 28 Ağustos 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan bankalararası para transfer merkezine temizlikçi kılığında girerek soygun girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Bestami K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.