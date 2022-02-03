Akrabaların haraç kavgası: 1'i ağır 5 yaralı

Denizli'de akraba iki aile arasında iddiaya göre haraç kesme nedeniyle çıkan silahlı bıçaklı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden yaşanan haraç kesme nedeniyle Bayram Y., kardeşi Doğan Y. ve yakını Veysel D., kendilerinden şikâyetçi olan akrabaları Bestami K. ve kayınbiraderi İlhan K.'nin tekstil dükkanının önüne giderek tartışmaya başladı.
SİLAH VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silah ve bıçakla birbirlerine girdi. Olayda Bestami K. silahla belinden vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Bıçakla yaralanan Bayram Y., Doğan Y. ve Veysel D. geldikleri araçla Servergazi Hastanesi'ne giderken, çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Bestami K. ve İlhan K.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
POLİS İNCELEMESİNDE AKRABALAR KAVGAYA TUTUŞTU
Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yeri ve kurşunların isabet ettiği yerde yaptığı çalışmada olayda kullanılan bıçaklar da bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada olay yerinde bulunan aile yakınları yeniden tartışma çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
BİR YARALININ DURUMU AĞIR
Servergazi Hastanesi'ne giden yaralıların tedavileri polis ekiplerinin gözetiminde yapılırken, Veysel D.'nin arandığı, Bayram Y.'nin ise 28 Ağustos 2020 tarihinde Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan bankalararası para transfer merkezine temizlikçi kılığında girerek soygun girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Öte yandan hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Bestami K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!