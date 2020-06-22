Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işsiz olduğu öğrenilen H.S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö.'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü.

ÇOCUĞU GÖTÜRÜP MEZARA GÖMDÜ

İHA'da yer alan habere göre üvey baba H.S. boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i daha sonra evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayın ardından H.S. kayıplara karışırken, anne E.Ö. de gözaltına alındı. Anne E.Ö'nün emniyette ifadesinin alındığı öğrenilirken üvey baba H.S. polis ekiplerince her yerde arandığı açıklandı.