İHA

İstanbul Esenyurt'ta dün saat 14.00 sıralarında, çöp atmak için evinden çıkan bir vatandaş, apartman boşluğundan gelen kötü kokular üzerine bodrum katına indi. İndiği sırada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören vatandaş, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk incelemenin ardından yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerini inceleme ekibinin, apartmanda inceleme yapması üzerine ölü bulunan kişinin Şemsettin Görünmek (38) olduğu tespit edildi.

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Ailesine haber verilen adamın, 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları, Şemsettin Görünmek’in bulunduğu binaya geldi. Aldıkları haber sonrası şok yaşayan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Görünmek’in yeni evli olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.