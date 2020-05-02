Mustafa Uc'un haberine göre, 29 yaşındaki Bilal Akbulut, eşi ve 1.5 yaşındaki bebeği ile bir hafta önce Elazığ'daki depremde büyük can kaybının yaşandığı Sürsürü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada daire bakmaya gitti. Binanın 5. katına çıkan Bilal Akbulut bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybederek boşluğa düştü.
OĞLUNU DÜŞERKEN ARA KATA ATTI
Oğlunu bir alt kata atarak kurtaran Bilal Akbulut ise asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Akbulut, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğum bakıma alınan Akbulut, 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Akbulut'un cenazesi Harput Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1.5 yaşındaki Kağan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İNŞAATTA ÖNLEM ALINMADI İDDASI
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bilal Akbulut'un kayınbiraderi Burak Karabudak, "Eniştem ve ablam, Sürsürü Mahallesi'nde ev bakmaya gidiyor. 1. Kata bakıyorlar. Emlakçı diyor ki 5. katta ters tavan yapmışım, gelin oraya bakın. Ablam gitmek istemiyor. Bilal, kucağında çocukla yukarı çıkıyor. İnşaatta hiçbir önlem yok. Demir korkuluk, merdiven bile yok. Burada büyük sorumsuzluk var. Emlakçının hatası eniştemin canına mal oldu. Sorumlular hakkında dava açacağız" dedi.
EVİ DEPREMDE AĞIR HASAR GÖRMÜŞTÜ
2 yıllık evli olan Bilal Akbulut'un en büyük hayalinin, ev sahibi olmak istediğini belirten Karabudak, "Bilal kirada oturuyordu. 6.8 büyüklüğündeki depremde oturduğu ev ağır hasar gördü. Bilal ve ablam bu süreçte ev almaya karar verdi. En büyük hayalleri ev sahibi olmaktı. Ne yazık ki hayaline kavuşamadı. Nasip olmadı. Çok üzgünüz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!