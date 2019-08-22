Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu sabah saatlerinde, Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde kadına yönelik kan donduran bir dehşet yaşandı. İddiaya göre Ali Y. (30),2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile yüzmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi.

Ali Y. ve Serpil Ü. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı.

DEMİR ÇUBUKLA DAKİKALARCA DÖVDÜ

DHA'daki habere göre Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ü., ilk müdahaleden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

"ÇOK SİNİRLENDİM DÖVDÜM"

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürülen Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.