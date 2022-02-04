Akılalmaz olay! KGYS kamerasını parçaladı

DHA

Akılalmaz olay, 30 Ocak günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evde tartıştığı eşine sinirlenerek dışarı çıkan, 4 çocuk babası İbrahim Ş., eline aldığı merdiven ve uzun demir çubuk ile mahalledeki KGYS kamerasının yanına geldi.

DHA'da yer alan habere göre bu anlar, kameraya saniye saniye yansıdı. Görüş açısından çıkan İbrahim Ş., daha sonra merdiveni güvenlik kamerasının direğine dayayıp, biraz çıktıktan sonra demir çubukla vurarak kırdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kameranın devre dışı kaldığını fark eden haber merkezi, bölgeye polis ekiplerini yönlendirdi. Yapılan incelemede, güvenlik kamerasının kırıldığı tespit edilirken, olay yerinde merdiven ve yaklaşık 5 metre uzunluğunda demir çubuk bulundu.

Kırılan kameranın kayıtlarının incelenmesiyle kameraya hasar verenin, İbrahim Ş. olduğu anlaşıldı. Olay sonrası yakalanan İbrahim Ş., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Öte yandan İbrahim Ş., 31 Ağustos 2021'de, Erzurum Adliyesi önünde cinsel istismarlara tepki eyleminde bulunmuştu. Kentin bazı bölgelerinde cinsel istismarlara şahit olduğunu söyleyerek, adliye binası önüne çektiği kamyonetinin üzerine çıkan İbrahim Ş., eline aldığı ekmek bıçağı ve bir bidon benzinle intihar girişiminde bulunmuştu. Uzun uğraşlar sonucu İbrahim Ş.'yi, olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ikna ederek eyleminde vazgeçirmişti.