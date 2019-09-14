Son dakika... Akılalmaz olay! İstismara kalkıştı olmadı darp etti! Fatma nine bizi affet! - Haberler

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde 9 Eylül gecesi, iddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz 10 yıl önce ölen 6 çocuk, 11 torun ve 14 torunlarının çocuğuna sahip 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü.

YÜZÜNE YUMRUK ATTI

İHA'da yer alan habere göre Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı.

YAŞLI KADINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Sağ elini oynatamayan kadın, buna rağmen zanlıya direnip bağırmaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca sapık korkup kaçtı. Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu.

İSTİSMARCI EVLİ VE İKİ ÇOCUĞU VAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Bu arada Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, mahalleden İ.M. adlı evli iki çocuk babası 54 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Bu arada, jandarma evde yaptığı çalışmada bir sigara izmaritini delil olarak alıp evde parmak izi çalışması da yaptı. Ayrıca yaşlı kadının o gün giydiği kıyafetlerden hem parmak izi hem de DNA örneği alınması için el konuldu.

FATMA NİNE, ZANLIYI TEŞHİS ETTİ

Yaşlı kadın taburcu olduktan sonra ilçe jandarma komutanlığına getirilerek burada zanlıyı teşhis etti. Ancak zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İSTİSMARCI SERBEST BIRAKILDI

Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada evden alınan sigara, kadının kıyafetleriyle zanlıdan alınan DNA eşleştirmeye gönderildi. Yaşlı kadın, zanlıyı çok net gördüğünü serbest kalmasına bir anlam veremediğini ifade etti.

"SALAVAT GETİRDİKÇE VURDU"

Fatma nine korkusundan evine gidemediğini belirterek, "Ben yatıyordum uyandım baktım karşımda biri oturuyor. Öpmeye çalıştı ben de itekledim. Ben bağırmaya çalıştım bana yine ’sus’ dedi ve bir tokat attı bana. Ben korkmuyorum dedim ve salavat getirmeye başladım. Salavat getirdikçe vurdu daha sonra ellerini ağzıma soktu ben de ısırdım parmaklarını. İmdat yetişin diye bağırınca kaçtı. Daha sonra komşularımız kazma, kürek ve silahlarını alıp bana yardıma geldiler.

"ÇIĞLIK ATARSAN SENİ YAKARIM"

Bu dünya da herkes gibi ben de namusum için yaşıyorum. Ben o yaşın kadını mıyım. Gidecekse barlara ve pavyonlara gitsin. Benim evin kapısı bozuk, içeriden kilitleyemedim. Olaydan sonraki gün yakalandı teşhis ettim kendisini. Ben evime gitmek istiyorum ama korktuğum için gidemiyorum şu an kızımda kalıyorum. Bana ’çığlık atarsan seni yakarım’ dedi o yüzden çok korkuyorum" dedi.