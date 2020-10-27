Düğünde patlatılan havai fişek sakat bıraktı!

DHA

Olay 7 Temmuz 2019 tarihinde Sarıyer'deki bir düğün ve eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşının düğününe davetli olarak katılan 30 yaşındaki Selime Kılıç'ın dizine gelin ve damat yolundaki patlatılan havai fişek saplandı.

DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyatlar olmasına rağmen sakat kaldı. Selime Kılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, müvekkilinin hayatındaki değişiklikleri ve hukuki süreci anlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Selime Kılıç'ın geçen yaz düğün törenine davetli olarak katıldığını belirten Avukat Selim Babaoğlu, "Gelin ve damadın yürüme yolunda sağlı sollu volkan denilen havai fişekler bulunuyor fakat müvekkilimin bunlardan haberi yok.

Diğer davetlilerin de muhtemelen çocuğunun bundan haberi yok. Havai fişekler patladığında içindeki metal tablalardan bir tanesi müvekkilimin diz kapağına saplanıyor ve müvekkilim yere düşüyor" dedi.

Olay anına ilişkin görüntülerin de mevcut olduğunu kaydeden Avukat Babaoğlu, "Mekan sahibinin gerek patlamadan önce gerek patlamadan sonra herhangi bir tedbir almadığı görülüyor.

Zira ilk müdahale araçtan aldıkları ilk yardım ekipmanlarıyla yapılıyor. Mekan sahiplerinin ve ateşli gösteriyi yapan kişilerin herhangi bir ekipmanı da bulunmuyor. Savcılık dosyasında da bu mevcut. Müvekkilimiz o gün apar topar hastaneye kaldırılıyor, ardından bir dizi ameliyat geçiriliyor. Tabiri caizse protez diz, yeniden yapılıyor" dedi.

DOKTOR RAPORUNA GÖRE ARTIK HİÇ KOŞAMAYACAK

Selime Kılıç'ın şu an için merdiven çıkmadığına da değinen Babaoğlu "Doktorların raporuna göre bundan sonraki hayatında hiç koşamayacak. Bu kazadan ötürü daha önce kira vermeden annesine ait bir evde otururken merdiven inip çıkamadığı için tedavi sürecinde kiraya çıkmak zorunda kalıyor.

Kira bakımından da bir yük yükleniyor, keza kazadan önce sahada çalışırken müvekkilim kazadan sonra oturarak çalışacağı bir işe geçmek zorunda kalıyor. İşini de değiştirmek zorunda kalıyor. Bundan sonra o iş yerinden çıktığı takdirde girebileceği işler de sınırlı hale geliyor. Yani ekonomik geleceği de tamamen etkilenmiş oluyor müvekkilimin" diye konuştu.

350 BİN DEĞERİNDE TAZMİNAT DAVASI AÇTIK

Müvekkilinin henüz 30 yaşında olduğunu dile getiren Babaoğlu "Müvekkilimin eş bulma ihtimali de kazadan ötürü düşüyor. Birincisi bacağında sabit bir iz var, koşma imkanı yok. Bacağını bükemiyor ve tamamen açamıyor. Bundan sonraki hayatının hiçbir döneminde bunları yapamayacak.

Biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Burada sorumlu olarak organizasyonu denetlemekle yükümlü olan mekan sahibinin, organizasyonu hazırlayan firmanın ve 'Volkan' denilen havai fişekleri üreten firmanın ayrı ayrı sorumluluğu var. Biz hem ceza davası açtık hem de şimdilik 350 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtık. Müvekkilimizin de bir an önce mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Zira hiç yaşamaması gereken bir olay hem de güzel bir günde yaşanmış ve hayatı sonsuza kadar değişmiş" ifadelerini kullandı.