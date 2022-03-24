Akılalmaz olay! Bir günde 2 büyük acı!

İHA

Zonguldak'ta, yaklaşık 20 yıldır amatör liglerde saha komiserliği yapan Günal Kıral'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki eşi Döndü Kıral, ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

GELİNİ ÖLÜNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre gelininin acı haberini alan 86 yaşındaki Aysel Kıral büyük üzüntü yaşayarak kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aysel Kıral da gelininin ardından hayatını kaybetti.

EŞİNİ DEFNETTİ, BUGÜN ANNESİNİ TOPRAĞA VERECEK

Bir günde hem eşini hem annesini kaybeden Günal Kıral ise büyük bir acı yaşadı. Günal Kıral'ın eşinin cenazesi Rat Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Günal Kıral cenaze töreninde gözyaşı dökerken güçlükle ayakta durabildi. Günal Kıral'ın annesinin cenazesinin ise bugün toprağa verileceği öğrenildi.

"SABAH SAATLERİNDE EŞİMİ KAYBETTİM"

Yaşadığı acıyı gazetecilere anlatan Günal Kıral, “Eşimin kalp hastalığı vardı. Anjiyoya girdi. Ama kurtaramadık. Öncesinde tedaviler falan gördü. Sabah saatlerinde eşimi kaybettim.

"İKİ ACIYI BİRDEN YAŞADIM"

Annem de onun üzüntüsüyle evde fenalaştı. Onu da akşam kaybettik. Bugün eşimi yarında annemi defnedeceğim. İki acıyı birden yaşadım. Allah’ın verdiği bir şey. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.