İHA

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını Fidyekızık Uludağ yolunda çiğneyen gençler, bir motosikletin üzerine 6 kişi binerek sokak sokak gezdi.

İHA'nın haberine göre, görenleri hayrete düşüren gençler, motosikletin plakasını da maske ile kamufle etmeye çalıştı.

Motosiklette kimi peş peşe koltuğa otururken, kimi ise arkadaşlarının omuzunda yolculuk etti. Gençlerin kendilerini kaydeden kişilerden ise görüntüyü istemeleri "pes" dedirtti. Sağ salim motosikletten inen gençler daha sonra gözden kayboldu.

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