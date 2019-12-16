DHA

Kocaeli'nde, bu sabah saatlerinde, Başiskele Yeniköy Mahallesi Zembil Sokak'ta, Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tabancasını alan Muharrem A., evinin önünde duran Barış Ç.'ye 2 el ateş etti.

MERMİ, İÇ ORGANLARA ZARAR VERDİ

DHA'da yer alan habere göre mermilerden biri karnına isabet eden Barış Ç., kanlar içinde yere yığılırken, Muharrem A. evine girdi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış Ç., ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merminin iç organlarına zarar veren Barış Ç. ameliyata alındı.

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Muharrem A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muharrem A.'nın evinde olayda kullandığı tabanca da bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Muharrem A. polis merkezine götürüldü.