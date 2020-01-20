AA

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda, 13 Ocak'ta, sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, hakkında soruşturma açılan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

AİLELER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre, çocukların aileleri, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu.