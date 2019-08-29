29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Esenyurt'taki, Saadet Dere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir cep telefonu tamircisi 30 TL için feci biçimde darp edildi. Mehmet Bozkurt'un işyerine gelen bir kişi, cep telefonunun arızalı olduğunu belirterek tamir edilmesini istedi.
Tamir için 30 lira ücret istenince 4 kişi bıçak ve sopalarla işyerini bastı.
BAŞINA 14 DİKİŞ ATILDI
DHA'daki habere göre saldırı sonucu yaralanan işyeri sahibi Mehmet Bozkurt'un başına 14 dikiş atılırken kolu darbelerle morardı. Mehmet Bozkurt, hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, saldırganlardan şikâyetçi oldu.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
"BİR ANDA SOPALARLA SALDIRDILAR"
Mehmet Bozkurt yaşananları şöyle anlattı: "Telefonu açtım. Çimento tozu ile dolu cihazın kulaklığını tamir edeceğimi ancak içindeki rutubet nedeniyle başka arızaların çıkabileceğini söyledim. Bana, 'Sıkıntı yok' dedi. Kulaklığı çalıştırdım kendisine verdim. Ertesi gün tekrar geldi, 'Arama yaparken kapanıyor' dedi.
Sensörün rutubetten arızalandığını bana daha önce söylememişti. İkinci kez geldiği için bu arızanın tamiri olarak 50 yerine 30 TL verirse sorunu giderebileceğimi söyledim. Sinirlendi, '30 lirayı vermem. Bedava yapacaksın. Yoksa bu dükkanı dağıtırım' deyip gitti.
"TEHDİT ETMİŞTİ ŞİKÂYETÇİ OLMUŞTUM"
Tehdidi üzerine polise giderek şikayette bulundum. Birkaç gün sonra arkadaşımı dükkana bıraktığım sırada gelmiş, telefonu alıp fırlatmış, şikayetçi olduğum için küfürler etmiş. Akşam saatlerinde işyerime 4 kişi geldiler. Bir anda sopalar ve bıçakla saldırdılar. Müşteri durmadan küfür ediyordu. 30 TL'yi vermemek için bu yapılıyorsa ne diyeyim. Kafama iki yerden 14 dikiş atıldı. Çok darbe aldığım için kolumu oynatamıyorum. Bana saldırdıkları sopalardan biri hâlâ işyerinde. Tezgahımdaki telefonlara da zarar verdiler" dedi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi ellerinde sopalarla koşarak işyerine doğru geliyorlar. Onları gören işyeri sahibi kapıyı kapatıyor. Saldırganlar ellerindeki sopalarla işyerinin camlarını indirip içeri giriyorlar. İçerideki işyeri sahibini sopalarla dövüyorlar.
BİR ŞÜPHELİ BIÇAK DA ÇEKTİ
Bir süre sonra saldırganlardan biri, elindeki bıçağı sallayarak işyeri sahibine gösteriyor. Saldırganlar işyerinin önün kalabalıklaştıktan sonra ayrılıyorlar. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralı işyeri sahibini hastaneye götürmek üzere dışarı çıkartıyor.
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