DHA

Muğla'da, dün akşam saat 23.30 sıralarında Yatağan-Milas karayolu Yatağan Termik Santrali yakınında bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (60) yönetimindeki minibüs, Termik Santrali yakınında yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yurtçu'ya (48) çarptı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Yurtçu'ya müdahale ederek, hayata döndürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

DHA'da yer alan kazada ağır yaralanan Yurtçu, tedavisi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma açıldı.