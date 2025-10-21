İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın, savcılık tarafından İBB'deki iş ve eylemlerine yönelik ifadesinin alınması için adliyeye çağrıldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu Vedat Aşcı'nın da ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre de Aşcı ve Akın'ın ifadeye çağırılma nedenleri İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile ilgili kısımda isimlerinin geçiyor olması.

Dün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı. Tomruk, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı.