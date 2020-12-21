Akdeniz'de 'Kaplan Pençesi' tatbikatı!

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Milli Savunma Bakanlığı, yarın gerçekleştirilecek "Kaplan Pençesi 2020/2" Tatbikatı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kaplan Pençesi 2020/2 Tatbikatı; Hava Savunma Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımcılığı ve Hava Harekat Merkezleri Komutanlığı sevk ve idaresinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla, 22 Aralık 2020 tarihinde Aksaz bölgesi ve Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecektir."

"Tatbikatın maksadı" başlığı altında yapılan açıklamada, "TSK’nın, muhtemel bir müşterek harekâtta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Tatbikata katılacak unsurlar hakkında verilen bilgide, "Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muhtelif tip ve miktarda muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından çeşitli tip ve miktarda gemiler, uçak ve İHA’lar ile hava savunma unsurları katılacaktır" denildi.