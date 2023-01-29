Son depremler listesi, yaşadığı yerde sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 29 Ocak günü sata 17:41'de Türkiye İran Sınırı'nda gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19:12'de Akdeniz'de bir sarsıntı daha hissedildi. İşte, 29 Ocak 2023 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AKDENİZ'DE DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Akdeniz'de 29 Ocak Pazar günü saat 19:12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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29 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ