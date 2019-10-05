05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK, kriz ve olağanüstü haller için tutulan ulusal stokta yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere yüklü miktarda ceza kesti. Kurul, ulusal petrol stokuyla ilgili dosyayı karara bağladı.
Bu dosyaya geçmeden önce ulusal petrol stokuna ilişkin kısa bir bilgi verelim. Petrol piyasasını düzenleyen yasa uyarınca rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin, kriz ve olağanüstü haller için belli miktarda stok tutması gerekiyor. Stok miktarıyla ilgili 2018 yılında geçici süreli bir istisna getirilmişti. Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı çerçevesinde EPDK, 2018 yılı haziran ayında lisans sahiplerinin 20 günlük stoklarından 10 günlüğüne karşılık gelen kısmını 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yerine konulması kaydıyla kullanabilmesine izin vermişti. Böylece, şirketlerin stok maliyeti düşmüştü.
Daha sonra önceki uygulamaya dönüldü ve stok miktarı yeniden yıllık satış miktarının 20 gününe yükseltildi. Ancak, birden 20 güne çıkmak yerine kademeli, diğer bir deyişle yumuşak bir geçiş öngörüldü.
Buna göre rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketleri, 2019 yılı Ocak ayı boyunca 10 günlük stok tutmaya devam etti. Şubat, mart ve nisan ayında stok miktarı 15 güne, mayıs ve haziran döneminde 17 güne çıkartıldı. 1 Temmuz itibarıyla stok miktarının 20 güne yükseltilmesi gerekiyordu.
ÇOK SAYIDA ŞİRKET YERİNE GETİRMEDİ
EPDK, bu kapsamda bir soruşturma yürüttü. Çok sayıda akaryakıt dağıtım şirketinin stok yükümlülüğünü yerine getirmediğini saptadı. Kurul, bu konuyu görüştü. Aralarında sektörün önde gelenlerinin de bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketlerine, “ulusal petrol stok yükümlülüğü”nü yerine getirmedikleri gerekçesiyle 61 dağıtım şirketine 64 milyon 650 bin TL ceza kesildi. Şirketler, bu ceza sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmeme konusunda diretirlerse, lisanslarını da kaybedebilir.
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