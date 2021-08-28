Akar: "Mehmetçik görevini başarıyla icra etti!"

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan gelen askerlere yönelik düzenlenen törende, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar özetle şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en etkin ve kapsamlı mücadelesini vermektedir. Medeniyetin ve insani değerlerin omuzlarımıza yüklediği görev nedeniyle Libya'dan Kosova'ya, Katar'dan Somali'ye kadar dünya barışına Türk Silahlı Kuvvetleri katkı sağlamaktadır.

Sizler de bu kapsamda Afganistan'da büyük görevler yaptınız. Mehmetçik Afganistan'da, 2002'den 2014'e kadar uluslararası güç olarak faaliyet göstermiştir. 2014'ten sonra da buna devam etmiş; Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamıştır. Bu görev kapsamında 2002'den bu yana 20 bin arkadaşımız görev yapmıştır.

Bu görevi Mehmetçik, Afgan halkının gönlünü kazanarak çok başarılı bir şekilde icra etmiştir. Asil milletimizin de övünç kaynağı oldunuz. Kahramanlık ve fedakârlıklarınızdan ötürü hepinizi kutluyor, alınlarınızdan öpüyorum.

25 Ağustos'tan sonra, 8 uçak ve 2 helikopterle intikal faaliyetlerimiz gerçekleşti. Vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edilmiştir. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüdür. Görev süresi boyunca başta Afgan kardeşlerimize, ABD, İngiltere, Almanya, Pakistan ve Tacikistan'a da teşekkür ediyorum.

Tahliye süresince kahramanca görev ve işbirliği yapan Azerbaycan askerlerine de teşekkür ediyorum. Teklif gelmesi durumunda Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda gerekenin yapılacağının bilinmesini isterim.

Sultan Alparslan'dan, Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu coğrafyada varlığımızı sağlayan tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.

Sizlere tekrar vatan topraklarına hoşgeldiniz diyorum."