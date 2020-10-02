AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanmasına yönelik gelen çağrıların samimi olmadığını söyledi.

Akar yaptığı açıklamada, "Yıllardır Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki haklı davasına çözüm sunmayanların ateşkes çağrıları, samimi olmadığı gibi inandırıcı da değil. Can kardeşlerimizin haklı davasında, öz topraklarını geri kazanma mücadelesinde sonuna kadar yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.