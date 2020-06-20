AA

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'ya ait bir geminin Akdeniz'de bir Fransız gemisini taciz ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı. Konuya dair hazırlanan, Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı. Müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek suni gündem yaratmak yerine ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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