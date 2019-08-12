Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi hakkında, "Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı herkes bilmeli. Oldu bittiye müsade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

Bu bir tehdit değil, herhangi bir oldu bittiyle sorunları çözmeye kalkışmak beyhude bir çabadır" açıklamasında bulundu.