Akar'dan ABD'ye S-400 mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin S-400'ler konusunda kaygılarını ele almaya hazır oldukları söyledi.

Akar, "ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır" ifadelerini kullandı.

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