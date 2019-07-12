Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, "S-400 savunma sistemi alımı tercih değil bir zorunluluk. Patriot teklifi konusundaki değerlendirmeler devam ediyor." dedi.

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