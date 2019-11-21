Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını ifade etmemize rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı yalnız yapmak zorunda kaldık" dedi. Kimyasal silah iddialarını yalanlayan Akar, "Aslı olmayan iddialar. Bunlar ne TSK envanterinde var ne de eğitimi veriliyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce, CHP'li milletvekilleri, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili "protesto dövizleri" açtılar. CHP'li milletvekilleri, "25 yıllık bedelsiz devir peşkeş değil de nedir?", "Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?" diye seslendiler. AK Partili milletvekilleri de CHP'li milletvekillerine, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade ettiler. CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

Daha sonra salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verirken, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını ifade etmemize rağmen Barış Pınarı Harekatı'nı yalnız yapmak zorunda kaldık. 145 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge tamamlandı. Kırıntıları içeride, harekat bölgesine doğusunda ve batısından tacizler geliyor. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı. Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar. Bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu heyeti tarafından 29 Ekim sabahından itibaren Soçi Mutabakatı´nda belirtilen esaslar çerçevesinde Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın Doğusu'ndan 34 bin YPG'linin 3 bin 260 ağır silahı ile birlikte 30 km derinlikteki Güvenli Bölge dışına çıkartıldığı bildirilmiştir. Aksi yöndeki bulgular Rusya Federasyonu ile görüşülmektedir."

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'la mücadele konusuna değinen Hulusi Akar, "TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ’lıyı Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞL'lı etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

KİMYASAL SİLAH İDDİALARI

Bakan Akar, kimyasal silah iddialarını da yalanlayarak, "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız. TSK’nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK’da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur" diye konuştu.

PENÇE HAREKATI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları hakkında bilgi veren Akar, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Hulusi Akar, "Doğu Akdeniz ve Ege’de Türkiye’yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz" diye konuştu.

KKTC bayrağının yakılmasını "En sert şekilde kınıyoruz" diyen Akar, "Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele konusuna değinen Hulusi Akar, "FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi. FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı, 909 emekli personelin rütbeleri geri alındı" dedi.

SAVUNMA SANAYİ

Bakan Akar, savunma sanayi konusunda atılan adımlar hakkında, "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak" diye konuştu.