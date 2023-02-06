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AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: İki ağabeyim ve ablam enkaz altında

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İki ağabeyim ve ablam enkaz altında. Hâlâ kendilerinden bilgi alamadık. Hatay’dayız kendilerine ulaşamıyoruz. Tüm hemşehrilerimle birlikte onlardan da iyi haber bekliyoruz" açıklamasında bulundu

Giriş: 06.02.2023 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Partili Yayman: İki ağabeyim ve ablam enkaz altında
AK Partili Yayman: İki ağabeyim ve ablam enkaz altında
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Türkiye'yi sarsan deprem felaketi Hatay'da da büyük bir yıkıma yol açtı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, 2 ağabeyi ile ablasının enkaz altında olduğunu söyledi.

Yayman şunları kaydetti: "Maalesef deprem ve oluşan afet çok büyük. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Benim iki ağabeyim ve ablam enkaz altında hala kendilerinden bilgi alamadık.

Hatay’dayız kendilerine ulaşamıyoruz. Tüm hemşehrilerimle birlikte onlardan da iyi haber bekliyoruz.
Lütfen görevlilerin uyarılarına dikkat edelim. Devletimizin tüm kurumları görevlerinin başındadır. Allah milletimizin yardımcısı olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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