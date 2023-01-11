Habertürk Ankara

AK Parti heyeti, başörtüsü düzenlemesi için MHP heyetini ziyaret etti.

AK Parti ile MHP başörtüsü ve aile yasası düzenlemesi için Meclis'te bir araya geldi.

Toplantıda AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri bir araya geldi. Görüşmede Meclis'te çoğunluğun sağlanması için yollar aranıyor.

AK Parti CHP, İYİ Parti ve HDP'den de randevu talep etmiş, talepler reddedilmişti.

AK PARTİ HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık. Bu değişikliği 85 milyon destekliyor. 400'ün üzerinde oyla Meclis'ten geçmesini bekleriz. 360 ve 400 arasında oy alırsa Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürmesinden başka bir şey kalmaz." dedi. Yılmaz, "3. randevu talebi olur mu" sorusuna da, "Genel Kurul'da ve komisyonda uzlaşıya açığız" yanıtını verdi.