Sayın Cumhurbaşkanımızın BM'de Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği toplantısıdır. Bu nefret söylemi önümüzdeki günlerde dünyanın en büyük gündemi olacak. ABD müslüman toplum kuruluşları temsilcileri, Yahudi-Musevi toplumu temsilcileriyle biraraya geldi. Bu temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp sanki ilk defa oluyormuş gibi zaman zaman yorumlar görüyoruz. Bu Cumhurbaşkanımızın gerçekleştiği farklı diyalogların parçasıdır.

"SUUDİ PRENSİ CİNAYETTEKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMİŞTİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında 1. yıldönümü olan merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine yönük dünyanın gösterdiği sessizliğe güçlü bir tepki vardı. Herkes çeşitli gerekçelerle çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken Türkiye vicdan ve ahlâk esasında adaletin tahakkuku için son derece ilkeli bir süreç yürütmüştür. Cumhurbaşkanımız her türlü riski göze alarak bu konuyu gündemde tutmuş ve BM konuşmasında buna değinmiştir. Suudi Arabistan prensi cinayetin sorumluluğu üstlendiği ama emri kendisi vermediğini söyledi. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın herhangi bir şekilde hukuk prensibine uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Cemal Kaşıkçı'nı teamüden ve kasten öldürüldüğü söyleniyor.