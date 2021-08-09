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AK Parti MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu... Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Diyarbakır annelerine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Gündemimizin başında orman yangınlarıyla mücadele vardı. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız geniş kapsamlı değerlendirme yaptı.

Büyük bir orman yangını tablosuyla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin 43 vilayetinde 260 adet orman yangını meydana geldi. Şimdiye kadar 256'sı kontrol altına alındı, 4 adet müdahale çabaları sürüyor. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız, ormancılarımız, hayvan ve bitki canları, toprak bunların hepsi üzüntü verici.

"40 DK'LIK MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKAYA İNDİ"

Soğutma çalışmalarının bitmesiyle yaralar sarılmaya başlanıyor. Antalya'ya 52,5 milyon liralık nakdi kaynak aktarıldı. Hasar tespiti çalışmaları devam ediyor. Muğla'ya da nakdi yardım gönderildi.

Adana, Mersin, Osmaniye'de fedakâr çalışmaları bizzat gördüm. Aynı şekilde bu illerimize de gereken yardımlar yapılıyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinde haritaya baktığımızda pek çok yangın devam ediyor. Orman teşkilatımızın kahramanlığına, fedakarlığına teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Bizler Adana, Mersin, Osmaniye'de nasıl fedakarca çalıştıklarını gördük.

Her sene orman yangınlarıyla ilgili geniş bir senaryo ile hazırlık yapılıyor. 10 bin 545 yangın işçisi, toplam 21 bin 90 personelle hazırlık söz konusu. Uçaklar, helikopterler, bütün orman yangınları açısından teşkilatımızın tecrübesi ve dünyada ilk olarak İHA'ların kullanılması açısından büyük bir kapasiteye sahipler.

Son 19 yılda hem teknik ekipman açısından donanım arttı, çeşitli yangınlara karşı göletler oluşturuldu, 4 bin 150'ye çıkarıldı. Yangınlara müdahale kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan müdahale süresi 12 dakikaya inmiş durumda. Bunları daha da kuvvetlendireceğiz.

"252 MİLYON FİDAN DİKECEĞİZ"

Son yangınlarda çok sayıda yangının ortaya çıkmasının zorlayıcı bir tablo ortaya çıkmasına sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın ilk anda acil ihtiyaçları gıda, kalacak yer konusuyla ilgili olsun, Kızılay ve AFAD'ın bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi söz konusu oldu.

Şimdi yeşillendirme çalışmaları çok yoğun bir gündem. Yeşil vatanımızı daha da büyütüyoruz. Burada aynı kararlılıkla her vatandaşımız için fidan dikerek 252 milyon fidan dikeceğiz. Bütün dünyanın mücadele ettiği bir tablo söz konusu. Burada önceliğin yangının söndürülmesine verilmesi söz konusu.

Son 2 yılda 5 büyük orman yangını çıkmış iken 300'e yaklaşan yangın 12 gün içerisinde çıktı. Buna karşı büyük bir mücadele verildi. Orman teşkilatı, Kızılay, AFAD, jandarma, polis, gönüllüler, arkadaşlarımız burada vatandaşımızın yanında olmak, yaraları sarmak için gayret sarf ettiler.

Herhangi bir şekilde yalan haberlerin yayılmasına karşı güçlü bir duruş sergilemeliyiz diye hep söyledik. Maalesef siyaset kurumu yangının söndürülmesi, vatandaşın yanında olması gibi hassasiyet göstermesi gerekirken bazı siyasetçilerin orman ateşine fitne ateşi kattığını gördük.

Selfi çektirip buraya müdahale edilmiyor diyerek göz göre göre yalan söyleyip fitne ateşini gördük. Dolayısıyla fitne ateşi ile mücadele burada devreye aldığımız bir konu. Tutup siyasetçi birisi sadece AK Partililere yardım ediliyor gibisinden en vahşi, en acımasız yalanları söyleyebiliyor.

"PROVOKASYON ÇIKARMAYA ÇALIŞAN YAKLAŞIMLAR İBRETLİK BİR TABLO ORTAYA KOYDU"

Yalan habere karşı, dezenformasyona karşı güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'da bir kez daha değerlendirdi. Kim sağlıklı bir şekilde yaraların sarılması için gayret göstermiştiyse, belediyelere, hangi siyasi partiden olursa olsun ve tabii ki vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız.

Devlet milletin devletidir. Doğrusu şuydu; yangın devam ediyor, mücadele devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma, kurumlarla ilgili tartışma devam ediyor. Yangın bittikten sonra çıkarsınız eleştirilerinizi ortaya koyarsınız, biz de cevap veririz. Ama yangın devam ederken maalesef kuvvetimizi bölen, kendi içimizde provokasyon çıkarmaya çalışan bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur.

Yangını söndürmek için, fitne ateşini söndürmek için, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için kimliği ne olursa olsun, siyasi aidiyeti ne olursa olsun şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Kardeşlerimiz yanımızda olduklarını gösterdiler. Hırvatistan, İran, İspanya, Katar, Rusya, Ukrayna, Polonya uzun günlerde yanımızda oldular. Teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Sayın Ersin Tatar'a buraya gelip destek verdiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yangına müdahaleye katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Maalesef fitne ateşinin yangın kadar kolay yayılabildiğini, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurduğunu müşahede ettik. Fitne ateşiyle mücadelemizi, mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerektiğine dair bir değerlendirme yaptık. Rize, Van'daki sel felaketleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

Arkadaşlarımız hepsi kendi bölgelerinde son derece hepimizi sarsan insan hikayelerini anlattılar. Yangının ortasında vatandaşlarımızın asaletini, nezaketini ne kadar büyük bir asaletle, vakarla bütün bu gerçekleri kuşattıklarını net bir şekilde gördük. Hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en son yangının söndürüldüğü haberini en kısa zamanda alırız.

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcularımızın elde ettiği başarılar bir nebze teselli oldu bize. 2'şer altın 2'şer gümüş aldık. Olimpiyatı 35. sırada tamamladık. Okçulukta Mete Gazoz, boksta Buse Naz Sürmeli kardeşimizin altın madalyalarının ayrı bir yeri oldu. Filenin sultanlarının mücadelesini gururla izledik.

Hepsine, bütün sporcularımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kadın sporcularımızın öne çıkması, performansları çok daha belirli bir hale geldi. Tokyo'da 5 kadın sporcumuz madalya elde etti.

YUNANİSTAN'A OKUL TEPKİSİ

Yunanistan'daki Türk azınlığın sorunlarıyla ilgili tasarruf tedbirleri bahanesi altında 12 ilkokul kapatılmış durumda. Lozan Antlaşması'na aykırı olduğu açıktır. Dışlama politikası Yunanistan tarafından devam ettirilmektedir. Ortaokul ihtiyacı varken açılmaması başka problemdir. Yunanistan'ın dışlayıcı tutumunu güçlü bir şekilde reddettiğimizi bir kere daha duyurmak isterim.

Yeşil vatanımızı korumak için büyük fedakarlıklar yapmış olan orman teşkilatımızda fedakarlıkların hepsine tek tek değinemiyoruz. Bütün şehitlerimizin aziz hatırasına hürmeten rahmetle anmak istiyorum.

Sıcaklıkların artması, iklim değişikliği, nem oranların düşmesiyle ilgili raporlar da Çevre ve Şehircilik'ten sorumlu genel başkan yardımcımız Çiğdem Hanım tarafından gündeme getirildi. Bu son büyük yangınlardan çıkardığımız derslerle birlikte gelecekte orman yangınlarına karşı çok daha güçlü kapasiteli olma yönünde değerlendirmelerimizi ele aldık."

SORULAR VE YANITLAR

"Esasında yazın yangın bekleniyor. Orman teşkilatının eylem planı, hazırlıkları var. Şu an itibariyle bir yandan yangınları söndürmeye çalışırken bir yandan da yeni yangınla karşı karşıya kalmamak için büyük bir teyakkuz içinde herkes. Yangınları söndürdüğümüz yerlerde ufak tefek yangınlar çıktı, hızlı bir müdahale ile söndürüldü.

"BÜTÜN AKDENİZ KUŞAĞI İÇİN TEHLİKE SÖZ KONUSU"

Bazen 2,5 kilometre karelik mesafede sabaha kalmasın diye hortum çekerek söndürdükleri oldu. Tabii ki bir yangın tablosuyla karşılaşmamak için İHA'larla takipler sürüyor hem de karadaki imkanlarla takipler sürüyor. Bu takip güçlü yapılıyor. Çok sayıda yangının çıkması eldeki kapasitenin, kuvvetin çok fazla dağılmasına sebebiyet verdi. Bu da mücadeleyi zora soktu. Her kriz, afet bir tecrübedir. Şu anda da o çalışmalar yapılıyor.

Bütün bir Akdeniz kuşağı için tehlike söz konusu. Bu sene farklı bir tablo ile karşılaştık. Yangın söndürme açısından, kapasite, teknolojik açıdan havadan attığınız su miktarı açısından dünyada önemli teşkilatlardan bir tanesiyiz. Sebebi belli olmayan yangınlar, ihmal sebebiyle çıkan yangınlar söz konusu olabiliyor. Kapasitemizi nasıl arttırırız, bunun çalışmaları kesintisiz şekilde devam edecek.

Bir yeri ziyaret ediyoruz. Orada hiç gerçekle alakası olmayan bambaşka bir şey söylenmiş. Vatandaşımız bize soruyor. Ben de 'bunu kim söyledi size' diyorum. Bizzat ismini vererek siyasetçinin söylediğini anlatıyor. Muhalefetten bazı siyasetçiler tuttular tam yangının ortasında bir sürü dezenformasyon ortaya koydular. Orman teşkilatının moralini bozan açıklamalar. Yangın uzmanları olmadıkları halde dezenformasyon yaydılar. Fitne ateşini körüklemek noktasında öne çıkanların konuşmalarının analizini yapın yüzde 90'ını fitne ateşini körüklemekle ilgili. Yüzde 10'u yangınla mücadele ile ilgilidir.

Bazı grupların siyasetçi, sivil görünüm altında provokasyonlar ortaya konuldu. AK Parti MYK'sında bunu da değerlendirdik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere arkadaşlarımız sahaya indiklerinde yalanla mücadele etmek için çift katmanlı mücadele verdiler.

Kadın Kolları Başkanımız da güçlü bir şekilde sahadaydı. Gençlik Kolları Başkanımız da sahadaydı. Bir yandan yaraları sarmak, ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak ama en çok da sahayı fitneden temizlemek için güçlü bir mücadele verildi.

Fitne ateşini körüklemek isteyen yeni birtakım metotlarla karşılaştık. İlgili birimlerdeki arkadaşlarımız notlarını aldılar. Hem şu anda hem de bundan sonra nasıl mücadele verilir notlarımızı aldık. Aslolan sahadaki vatandaşımızın yarasını sarılmasıdır.

Devlet birimleri bütün gruplarla görüşüyor. Devlet kurumları arasında rol paylaşımı var. Kriz bölgelerinde çoğu kez kullandığımız metoddur. Bütün gruplarla görüşme sürecimiz devam ediyor. Hiç kimse açıklama yaparken saygısızlık noktasına gelen açıklama yapmamalıdır. Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine müsaade etmeyiz. Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir. Birileri bu toprakları toplama kampı olarak düşünmesinler. Bu göç dalgası sözkonusu olmasın diye sayın Cumhurbaşkanımız Suriye içinde güvenli bir bölge oluşturulması için mücadele etti. O zaman bu projeye destek verilse bu insanlar yerlerini terk etmeyeceklerdi.

Ölümden kaçan insanlara tarih boyunca olduğu gibi bugün de kucak açarız. Ama birilerinin bunu istismar etmelerine müsaade etmeyiz. Türkiye ne birilerinin dediği gibi transit geçiş noktasıdır ne de göçmen kampı değildir. Tarihten gelen insani yaklaşım söz konusudur.

Türkiye Cumhuriyeti devleti insanları ölüme terketmemek gibi bir hassasiyet ortaya koymuştur. Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip, mlletimize karşı aşırı ifade kullanan bazı tipler sosyal medyada görülüyor. Bunlara karşı hukuk çerçevesinde gereği yapılır. Ahlaki olan neyse onu yapacağız. Ölümden kaçana sahip çıkacaksınız. Burasını göçmen kampı gibi hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Bundan daha fazla göçü kaldıracak durumda değiliz. Muhalefetin iddia ettiği gibi bu para meselesi değildir.

İnsanları hedef gösteren faşizan dile müsaade etmeyiz. Burada insani durum vardır. Namlu doğrultulmuş insanlar hayatını kaybetmesin diye Türkiye bu yükle karşı karşıya kalmıştır. Dünyanın vicdanı, dünyanın ahlakını temsil eden çizgide duracağız. Marjinal yaklaşımlara asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin sınır hakimiyeti yüksektir. İçişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar yüksek standartlıdır.

Afganistan ya da dünyanın başka yerlerdeki siyasi gruplarla Türkiye hepsiyle görüşerek orada pozisyon almak şekliyle bir tecrübeye sahiptir.

Seçim Kanunu'yla ilgili çalışma Cumhur İttifakı içinde görüşülüyor. Genel başkanlara sunulacak bir aşamaya gelinmedi. Uygun görüldüğü takdirde Cumhur İttifakı'nın görüşü olarak açıklanacaktır.

Taban puan teklifi şu aşamada sonuca varılmış bir nokta değil. MYK'da bir değerlendirme olmadı. Gündem yangınlarla ilgiliydi. Kurumların görüşleri doğrultusunda çalışma oluştuğu zaman sayın Cumhurbaşkanımıza sunulduğu zaman bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanımızın söyledikleri sayın Bahçeli'nin önerileri kuramlar tarafından değerlendiriyordur."