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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili, "Dile getirilen eşitlik talebini Amerikan demokrasisinin, toplumunun geleceği açısından sağlıklı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız." diyen Çelik, 'Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE PROVOKASYON MEVSİMİ KAPALIDIR"

"Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır." diyen Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'nin Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastane açması, bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu göstermiştir." dedi.

Aile kavramını kim, hangi şekilde ve hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığının ahlaksızlık olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Türkiye'de oligarşik bir siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramı üzerinden 'sosyete' gibi kavramlar kullanıyorlar. Statüko sosyetesinin kendisine ait olan kavramları başkası için kullanmaması gerekir."

"FORMÜLÜMÜZ ÖNCE TOPARLANMA SONRA ATILIM"

Çelik, dört yeni finansman paketinin açıklandığını ifade ederek, "Dün bu destekleri verdiğimiz gibi bundan sonra da vereceğiz. Formülümüz önce toparlanma, sonra atılım." dedi.

"BATI ŞERİA'NIN İSRAİL YÖNETİMİNCE İLHAKI KONUSUNU ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Çelik. Filistin'e, halkına karşı atılacak son adımın, tüm adımların toplamından daha vahşi bir adım olduğunu ve ABD'de bu adıma karşı seslerin yükselmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhakı konusunu şiddetle reddediyoruz, bütün dünyayı bir kere daha uyarıyoruz." dedi.

YUNANİSTAN'IN AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNMASINA TEPKİSİ

Yunanistan'ın Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepkisi ile ilgili de Çelik, "Kimseye meydan okumak için değil tarihimizi anmak için bu törenleri düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

BAROLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Çelik, barolarla ilgili düzenleme ile ilgili de, "Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak." şeklinde konuştu.

AK PARTİ İLÇE KONGRELERİ

AK Parti ilçe kongrelerine dair de Çelik, "Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok." açıklamasında bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok kapsamlı bir teşkilat başkanlığı gündemi sözkonusuydu. Kovid tedbirleri bağlamında kongrelerimizi yapamamıştık. Kovid süreci içerisinde yaptığımız faaliyetler, sahada yaptığı faaliyetler, vatandaşımızla kurulan iletişim konusunda kapsamlı bir değerlendirme teşkilat başkanımız Erkan Bey tarafından sunulmuştur. Medya Tanıtım Başkanlığımızın bir sunumu sözkonusu olacak. Bu dönemde ve bundan sonra yapılacak faaliyetlerle ilgili.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZ EKSİK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri MYK'mız değerlendirmeye almıştır. Dünyanın gündemi ABD'de 'nefes alamıyorum' protestolarına odaklanmış durumda. Burada bizim görüşümüzü eksik yansıtan birtakım değerlendirmeler görüyoruz. Biz uzun süredir orada İslamofobik ve ırkçı şiddet konusunda kaygılarımızı aktarıp bilgi veriyoruz. ABD'de bunun yükselişiyle ilgili takiplerimiz var. Son zamanlarda ırkçı polis şiddetinin, bir insan suçlu olduğu için değil, ona siyahi ya da İspanik olduğu için bir tablo sözkonusuydu.

"HER TÜRLÜ DİN, DİL, IRK, RENK AYRIMINI REDDEDİYORUZ"

Kişi etkisiz hale getirildiği halde 'nefes alamıyorum' diye bağırdığı halde ölene kadar baskı ve şiddet uygulanıyor. Bu 'nefes alamıyorum' sloganı insani hayat, eşitlik, adalet, özgürlük için nefes alamıyorum sloganına dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Amerikan halkına başsağlığı dileklerini ilettiler. Bizim anlayışımız her türlü din, dil, renk, ırk ayrımı karşısında olmaktır. Dolayısıyla bu tepkileri gelecek açısından sağlıklı buluyoruz. Batı dünyası, batı ittifakı tehdidi dışarıdan bekliyordu. Çin ve Rusya gibi ülkelerin altı çiziliyordu. Ama tehdit içeriden ırkçılar tarafından yükseltiliyor. Irkçı yükselişle yüzleşme konusunda geri durulduğu gibi tam tersine siyasi olarak istismar etmek arkasına yabancı ve İslam düşmanlığını alarak büyümesine yol açtı.

"PROTESTOYU ŞİDDETE DÖNÜŞTÜRENLERE KARŞIYIZ"

Her protesto ve toplumsal olayda olduğu gibi bu meşru protestoları çalmak isteyen şiddet grupları ortaya çıkar. Bu yağmacı gruplar ABD'de de ortaya çıkmıştır. Meşru protestoları şiddete, yağmaya dönüştürmeye çalıştıran, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan gruplara da karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Özgürlük, adelet, eşitlik taleplerini son derece meşru buluyoruz, kamu düzenini bozacak şekilde şiddet uygulayanlar, meşru protesto hakkını, şiddet hakkına dönüştürenlere tamamen karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Biz hassasiyetlerimizi söylediğimiz halde İsrail'deki bir gazetede bizim şiddet olaylarının arkasında olduğumuz yani Türkiye, İran, Çin ve Rusya ile birlikte tamamen yalan ve provokatif haber çıkmıştır. Birtakım krizlerde Türkiye'yi suçlamak için otomatiğe bağlanmış fırsatçılarla çok mücadele ettik. Demokratik değerlere Amerikan toplumu sahip çıkarken tabii ki destekliyoruz ama bunun şiddete, yağmacılığa dönüşmesine karşıyız. Ne ırkçılık ne şiddet! İkisine de karşıyız.

"TÜRKİYE'DE BÜTÜN HERKES BİRİNCİ SINIF VATANDAŞTIR"

Korona süreci sonrasında çeşitli provokasyonlar, duygusal hassasiyetler, insanların sıkıntılarının provoke edilmesiyle ilgili yaklaşımlar gördük. Türkiye'de camilere, kiliselere yapılan protestolar, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditleri gördük. Bunların hepsini reddediyoruz. Bu ölüm tehditleri, iğrenç yaklaşımlar medeni toplum düzeninin bir parçası olamaz. Emniyet teşkilatımız bu provokatörleri, kiliseye yapılan saldırı, aklınca birtakım fay hatlarını tetiklemek isteyenleri kısa bir sürede yakalamıştır. Polis teşkilatımızı buradan tebrik ediyoruz. Kamuoyuna yansıyandan çok daha fazlasını boşa çıkarıyorlar. Bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Geçmişte çok yaptılar. Bunların maşaları değişir arkalarındaki zihniyet değişmez. Bu provokasyonlara hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Cami, kilise, havra, dernekleri hedef alan, özellikle kadınlara dönük şiddet dili kullanan kim olursa olsun karşıyız. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Bu topraklar isteyenin kafasına göre operasyon çekeceği dönemleri geride bırakmıştır. Operasyon mevsimi kapalıdır.

"BU KRİZDE İÇE KAPANMAYAN BİR ÜLKE OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Türkiye'de vatandaşa korona günlerinde daha çok nefes vermek için Vefa Sosyal Destek grupları 24 saat esasında çalıştılar. Kolluk kuvvetleri bu dönemdeki provakasyonların hepsini boşa çıkardı. İnsanlık değerlerini yücelten bir tavır ortaya koyulmuş oldu. Bu memlekette onların fay hattı zannettiği şeyler bizim kardeşlik köprümüzdür. Ne kadar güçlü bir sağlık sistemimiz olduğu küresel salgın karşısında daha çok ortaya çıktı. Biz buna insan odaklı sağlık sistemi diyoruz. Bizden teknolojik olarak çok daha güçlü ülkeler var ama daha çok endüstriyel odaklı bir gelişme göstermişler. Biz insanımıza sahip çıktık. Cumhurbaşkanımızın bu dönemde Sancaktepe'de, Atatürk Havalimanı içerisinde 45 günde biten hastaneler açması, Türkiye'nin bu kriz döneminde içe kapanmayan tek ülke olduğunu ortaya çıkarmıştır.

"SÜREKLİ AİLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN ÇİRKİN SİYASET YAPIYORLAR"

Bu dönemde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli provokasyonlar sözkonusu olabiliyor. Bunların hepsi boşa çıkartılmıştır. Burada belaltı siyaset karşısında vatandaşımızın hassasiyetlerine odaklı siyasi duruş vatandaşımızın nezdinde çok net görülmüştür. 4-5 tane köşe yazarının CHP sözcüsü gibi davrananların ekonomi ile sözlerinin alt alta konulup CHP beyanatı gibi okuyorlar. Burada herhangi bir bakanımızın uygulamalarını eleştirin, politikalarını eleştirin, demokratik bir haktır. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey'in uyguladığı politikaları tartışırsınız. Ama sürekli olarak aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz, ondan sonra bize cevap verilmiyor diyorsunuz. Bunun neyine cevap vereceğiz? Aile meselesini siyaset konusu yapmak bütün partilerin tabanındaki vatandaşlarımız tarafından ahlak dışı olarak nitelendirilmektedir. Israrla CHP sözcüleri tarafından bu ihlal edilmektedir. Bir de sosyete damat diye bir şey uydurulmuştur. Benim bildiğim sayın Bakanımızın babası Yaşar Albayrak, statüko sosyete ile mücadele eden birisidir. Sayın Yaşar Albayrak'ın yaşadığı hayat, yazdığı kitaplar ortadadır. Statüko sosyetesine karşı mücadele etmiştir.

"YÜZLERİ KIZARMADAN EKONOMİ YÖNETİMİNE SALDIRIYORLAR"

Türkiye'de bir oligarşik siyaset, ekonomik model oluşmuşsa bunun altında imzası olanlar bugün aile kavramları üzerinden sosyete gibi kavramlar kullanıyorlar. Aile kavramını kim hangi şekilde, hangi sebeple siyaset konusu yapıyorsa yaptığı ahlaksızlıktır. Hangi partide olursa olsun, sağduyulu arkadaşlarımızın, demokrat arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Temel ahlak değerlerinde uzlaşacağımız alanlar vardır. Zekası, aklı yeten çıkar ekonomi, siyaset, dış politika konusunda argümanını söyler. Siyasi akılla argüman üretemeyince, 4 tane köşe yazarının söylediklerini tekrar etmişlerdir. Yüzleri kızarmadan ekonomi yönetimine saldıran şahısların ya aile değerlerine saldırıyorlar ya birtakım köşe yazarların paragraflarını tekrar tekrar bize okuyorlar. 60-70'li yılları bırakın buralara gelin diyorlar. Biz o yılları hatırlatmazsak siz 2020'leri o günlere çevireceksiniz. Bu süreçte atılan adımların 260 milyar liraya ulaşmıştır. Çarpan etkisiyle 600 milyar liraya ulaşmıştır. Biz bu destekleri açıklamaya devam ediyoruz. Bundan sonrası için toparlanma ve atılım dönemi olduğunu söylüyoruz. Kendi dönemlerinde vizyon ortaya koyamayanlar çıkmış '6 ay sonra ne olacak' diyorlar. Anayasa kitabının atılırken seyredenler o gün bir şey yapamayanlar şimdi bundan sonra ne olacak diyorlar.

"HIRİSTİYAN VATANDAŞLARIMIZIN DİNİ DUYGULARINA HAKARET ETMEYİZ"

Şimdi yeni finansman paketleri açıklandı. Biz bugünü planladığımız gibi bundan sonrası da desteklerimizi vereceğiz. Formülümüz şudur önce toparlanma sonra atılım. Bu sene İstanbul'un fethini son derece güzel bir şekilde kutladık. Bu kutlama sırasında Ayasofya'da Kur'an tilaveti, Cumhurbaşkanımızın Fetih Süresi'nin anlamını açıklaması büyük yankı buldu. Nedense Yunanistan Dışişleri Bakanı hristiyanların dini duygularına hakaret olduğunu söylüyor. Biz hiçbir hristiyan vatandaşımızın dini duygularına hakaret etmeyiz. İslama düşmanlık sizin coğrafyalarınızda bulunuyor. Biz dünya mirasına da saygı göstererek böylesine kutlama yapılmıştır. Bunun kimseye hakaret eden bir tarafı yoktur. Bizde dini temelde düşmanlık sözkonusu değildir. Tüm Avrupa ülkelerinde minarelerinde ezan sesini yasaklayan tek devlet Yunanistan'dır. Başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. İslam düşmanlığı ile yüzleşecek yerde Yunanistan'ın bu konulara girmesi akıl tutulmasından başka bir şey değildir.

"LİBYA'DA SARRAC HÜKÜMETİ YENİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞTIR"

Biz Fetih Süresi okuyoruz, onlar meydan okuyorsunuz diyorlar. Biz burada kendi tarihimizi, hafızamızı anmak için gereken şekilde toplumumuzla buluşmak için bu törenleri düzenliyoruz. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'e açılması son derece önemlidir. Doğu Akdeniz'de 4 sondajı yaparak görevini tamamladı. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları koruma görevini sağlayan TSK'ya teşekkür ve başarılı dileklerimizi iletiyoruz. Libya'da Sarrac hükümeti yeni başarılara imza atmıştır. Darbeci Hafter'in yaptığı provokasyon ve katliamlar konusunda Türkiye büyük bir misyon üretmiştir. Uluslararası toplumun meşru olan hükümetin yanında yer alması gerekir. Maalesef Türkiye'de bir CHP milletvekili Hafter'in ılımlı, Sarraca'ın radikal olduğu gafletine düşmüştür. Türkiye'nin buradaki pozisyonu BM ile uyumlu olduğu kadar NATO tarafından da teyid edilmiştir.

"FİLİSTİN MESELESİ DÜNYADAKİ TÜM OLAYLARIN MESELESİDİR"

İdlib'de ateşkes ihlallerine rağmen ateşkesin korunması için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Rejim halkın göç etmesi için sağlık hizmetlerinden uzak tuttu. Sağlık hizmetlerinin buraya girmesini engellemeye çalıştı. Batı Şeria'nın İsrail yönetimince ilhaki konusunu şiddetle reddediyoruz. ABD'de çeşitli senatörlerin İsrail'in bunu yapmaması konusundaki uyarısını önemli buluyoruz. Bu Ortadoğu'ya barış getirmez. Filistin meselesi sadece Ortadoğu'nun değil dünyadaki bütün olayların meselesidir.

"HEPİMİZ DENİZİN SESİNİN GÖNÜLLÜ TAŞIYICILARI OLMALIYIZ"

Bu dönem çevre sağlığının ne kadar önemli olduğunu, kişisel sağlığımız kadar çevre sağlığının önemini gösterdi. Geçen çok üzücü bir manzara gördük. Boğazın altında yapılan çekimlerde suyun altında çok sayıda maske görüldü. Bu hastalıkların ortaya çıkmasının sebebi çevrenin kirlenmesidir. Denizin, nehirlerin, suyun temizliği insanlığın geleceği için yüzyıllar ötesinden beri bize ses veren bir şeydir. Bunu temiz bir şekilde tutmak insanlığın geleceği açısından önemlidir. Temiz denizler derinlere indikçe daha çok kirleniyor. Plastikten adacıklar oluşmuş, buna hassasiyet göstermemiz gerekir. Hepimiz boğazın, denizin sesinin gönüllü taşıyıcıları olmamız gerekir.

"BAROLARLA İLGİLİ DÜZENLEME ŞEKİLLENİNCE AÇIKLANIR"

Barolarla ilgili değişiklik gündemimizde. Modelleri tartışıyoruz. Henüz sonuçlandırmadık bu tartışmayı. Aşağıdaki demokratik çoğulculuğun yukarıya çıktıkça daraldığını, yönetimlerde bir ideolojik kamp haline geldiğini uzun zamandır görüyoruz. Burada yapılan bozucu bir şey değil tam tersine meslek örgütlerinin tabanlarındaki demokratik gücün, çeşitliliğinin yönetimlere nasıl yansıyacağı modelleri arkadaşlarımız tartışıyorlar. Burada muhalefet sivil toplumu ele geçirmekten bahsediyor tam tersine aşağıda geniş bir irade sözkonusu iken bunun yukarıda tek tipleşmesi gerekirken zaman zaman bazılarının yönetimlerinin siyasi kamp gibi davranmaları karşısındaki rahatsızlıklar bu konuda düzenlemeyi gündeme getirmiştir. Meslek örgütlerinin hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyet veren içerikler tartışılacaktır. Şekillendiği zaman açıklarım ben size.

"AK PARTİ'NİN ŞU ANDA KAMP TAKVİMİ YOK"

18 yaş 65 yaş konusunda özel bir değerlendirme yapmadık. Bütün tedbirler peyderpey açılırken bizim hassasiyetimiz onların sağlıklarının korunmasıdır. İlk etkileri görelim, ilgili mekanizmalar bunu gündeme alacaklar. Düğünlerle ilgili gündemimiz olmadı. 187 civarında ilçe kongremizi tamamlamıştık. Kovid sürecinde ara verdik. Ağustos'ta başlamak gibi bir değerlendirmemiz var. Kovid tedbirlerine uygun bir model oluşturacağız. Şu anda bir kamp takvimimiz yok.

"GÜNDEMDE DARBE TARTIŞMASINI AÇAN BİZ DEĞİLİZ"

Ben burada kurumsal görüşleri ifade ediyorum. Ya bunları manüpile ediyorlar. Ben hatta 'mutfakta biri mi var' demiştim. Bizim 'Türkiye'de darbe gündemi yoktur' derken, Türk demokrasisi işlemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü bir şekilde işlemektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük bir salgında nasıl sınav verdiği görülmüştür. Türkiyede kurumlar işliyor, hukuk devleti işliyor, demokrasi işliyor. Yaptıkları şey hem meşru hükümete hem de TSK'ya iftira atmaktır. Niye sadece bu darbeci sözler belli bir partiden geliyor. Türkiye'nin darbe gündemi yoktur ama CHP'de birilerinin darbecilik gündemi var. Biz de cevap verince 'Biz darbeyi zabıta ile mi yapacağız' diyorlar. Ben de size 'darbe yapacaksınız' demiyorum. Sürekli olarak bu ifadeleri kullanıyorsunuz diyorum. Tartışmayı biz açmadık, sizin arkadaşlarınız sistematik olarak bunları söyleyince cevap verdik. Eski statükonun nimetlerinden bir türlü arınamadınız.