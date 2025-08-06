Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: "Odak PKK'nın silah bırakmasıdır" | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Odak PKK'nın silah bırakmasıdır"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Çelik, "Meclis gündemine hakimdir, Meclis gündemine hakim olduğu gibi komisyon da gündemine hakimdir. İlk baştan itibaren ifade ettik. Odak PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakmasına dönüktür." dedi. Sahte E-imza soruşturması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edilmiştir. Bu sene bir dava sürecine dönüşmüştür. Bütün deliller toplanmıştır. Kurumlar 1 yıl önce uyarıldı. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 17:01 Güncelleme: 06.08.2025 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Odak PKK'nın silah bırakmasıdır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Meclis'teki komisyon çalışmalarına başladı. Meclis gündemine hakimdir, Meclis gündemine hakim olduğu gibi komisyon da gündemine hakimdir. İlk baştan itibaren ifade ettik. Odak PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakmasına dönüktür.

        Anayasa meselesi zaten bu konudan bağımsız olarak gündemimizdedir. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Onları tabii ki dinleyeceğiz.

        'SAHTE E-İMZA' SORUŞTURMASI

        Bu konu devlet kurumlarınca 1 yıl önce tespit edilmiştir. Bu sene bir dava sürecine dönüşmüştür. Bütün deliller toplanmıştır. Kurumlar 1 yıl önce uyarıldı. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara prim tanımayacağız. Hukuk sistemi işliyor. Devlet hayatına musallat olan yapılar kazınacak. Çeteleri devletten söküp atacağız. Adliye görevinin başındadır. Emniyet görevinin başındadır.

        REKLAM

        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

        Gazze'deki soykırımı takip ediyoruz. Gazze'de tüm soykırım suçları işlendi. İnsani yardım için en etkili stratejiyi arıyoruz. Bazı devletlerin Filistin'i tanıması kıymetlidir. Büyüyen küresel dalgadan son derece memnunuz. Netanyahu önderliğindeki katliam şebekesi yargılanmalıdır.

        SORULAR VE YANITLAR

        (SDG'nin entegrasyonu sorunu) PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silah bırakması gerekiyor dedik. Bizim prensibimiz açıktır. Suriye'nin toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır. Anlaşmaya göre SDG'nin silah bırakması gerekiyordu. Bazı aykırı hareketlilikler görüyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Fırsatçılık yapılmaya çalışılıyor. Suriye'de SDG'nin bu amacına müsaade etmeyeceğiz. PKK'nın şube ve uzantıları ile silah bırakmasını istiyoruz."

        (CHP'nin YAŞ kararları açıklaması) CHP'nin YAŞ kararları çıkışı anlamsız. CHP, TSK'yı da yargıyı da kendi vesayet aracı olarak görüyor. Tüm komutanlarımızın askeri nitelikleri tartışılmazdır. CHP eleştirilerinde eski, köhnemiş numaralara başvuruyor. Cumhurbaşkanlığı makamı başkomutanlık makamıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa