AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İsrail'in karşısında insani yardım konvoyunun açılması için küresel birliğin ortaya konulması esastır. Soykırım suçları bakımından Netanyahu hükümetinin yargılanması, uluslararası birlikle buna son verilmesi insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu kuşatma ortadan kalkması ve soykırım faaliyetlerinin ortadan kalkması için sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisi devam ediyor.

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"BİR NUMARALI TEHDİT NETANYAHU HÜKÜMETİDİR"

Yakın günlerde Suriye'de istikrarsızlık girişimi oluşturmaya çalışıldı. Suveyda'da sabotaj girişiminde bulunuldu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu hükümetidir. Birileri İsrail'in güvenliğini tehdit altında olduğunu söylüyorsa, İsrail'in güvenliğini tehdit eden ana unsurun Netanyahu hükümetinin olduğunu net şekilde görmelidirler.

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Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Her olumsuz girişim bizim tarafımızdan tümüyle reddedilir. Buradaki istikrarsızlığın milli güvenliğimizi tehdit eden sonuçlar doğuracağını değerlendirir net tavır koyarız. Suriye'de etnik ve mezhepsel gerilimler olduğu öne sürülüyor.

"BUNUN ARKASINDA BÜYÜK DEVLETLERİN VEKALET SAVAŞLARI VARDIR" Suriye meşru Cumhurbaşkanının Dürzilere karşı mezhepçilik temelinde bir girişimde olduğunu öne sürüyorlar. Bunu tetiklemeye çalışanlar burada vekalet savaşları yoluyla bazı projeleri yürütmeye çalışan yabancı devletlerdir. Bunun arkasında büyük devletlerin vekalet savaşları vardır. Nitekim Suveyda'daki Dürzi grubun Siyonizm hareket etmesini isteyerek amacını ortaya koymuştur. Suriye'de ve Lübnan'daki Dürzi kardeşlerimiz aynı Türkmen, Kürt, Şia, Alevi kardeşlerimiz gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Dürzilerin hepsini bu şekilde göstermek son derece yanlıştır. Burada etnik ya da mezhepsel görüntülerin arkasındaki adresi, mutfakta kimin olduğunu görmek lazım. Suriye yönetiminin bunlara hızlı müdahale etmesinden bu konularla ilgili soruşturma açmasından son derece memnun olduğunu ifade etmek isterim. Suriye'de Başbakanlık ve Genelkurmay yerleşkesinin vurulması aslında bütün bu senaryonun mutfakta şekillendiğini gösteriyor. "LGS'YE İLİŞKİN YALAN BİLGİ YAYILDI" LGS ile tartışmalarda muhalefet odakları tarafından yalan bilgi yayıldı. Bu ülkenin gözbebeği olan imam hatip okulları haksız ve şuursuz şekilde hedef alındı. Ne yalan bilgiyi ne yalan siyaseti tashih eden herhangi adım atmadılar. Demek ki bu bilinçli, hedef odaklı yalan siyaseti üretimiydi. Kötü niyetli bir girişimdi. Yapılan açıklamalarla tersyüz edilmesine rağmen bunların yalan siyaseti koruduğunu görmek bizlere geçmişte yapılan kampanyaları hatırlattı. Onun için bu yalan siyasetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Başarılı çocukların anne ve babaların mesleklerinden dolayı hedef gösterilmesi bir vahşet siyasetidir. Hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetin ve dikkatin partimiz tarafından aynen sürdürülmesine önem verdiğini ifade etti. Çeşitli çevrelerden maksimalist fikirler ortaya atılarak fesih ve silah bırakmada kafa karıştırıcı ifadeler kullanılıyor. Su tersine akmaz dedi sayın Cumhurbaşkanımız, su tersine akarsa gereğini yaparız. Türkiye'nin bir devlet politikası olarak yürürlüğe koyduğu Terörsüz Türkiye süreci büyük hassasiyetle ve titizlikle yürütülecektir. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak odağımız terör örgütünün feshi ve silahların imha edilmesidir. Terörsüz bölge dediğimizde son bahsettiğimiz Suveyda'da ortaya çıkan olay. Orada ne Suriye ne Lübnan Dürzilerini temsil etmeyen bir şahsın doğrudan terör örgütü gibi hareket ederek, Suriye'nin milli egemenliğini hedef alacak şekilde hareket ettiği görülüyor. Derdi mezhep mi? Hayır değil. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalar çerçevesinde haksız eleştiriler, yanlış bilgi yaymalar, yalan siyaseti oluyor. Yeri geldiğinde hepsine cevap veririz. Şu anda odağımız fesih ve silah bırakma sürecinin sağlıklı şekilde yönetilmesidir.

"AĞUSTOS AYINI BOŞ GEÇİRMEYECEĞİZ" Kampımızın birinci gününde stratejik çalıştay yaptık. Bütün arkadaşlarımızın katılımıyla önümüzdeki dönemde siyaseti belirlemek açısından gözden geçirildi. Genel başkanımıza arz edilen notların ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi için MYK'mıza talimatlarını verdiler. Kızılcahamam kampından çıkan sonuçları siyasetimizin parçası yapmak üzere siyasetimizi sürdürüyoruz. Ağustos ayını boş geçirmeyeceğiz. Türkiye Buluşmaları adı altında kapsamlı toplantılar yapılıyor. Ayrıntılı bilgileri size vereceğim. SORULAR VE YANITLAR (Komisyon çalışmaları) Meclis Başkanımızın takdirinde komisyon. Meclis başkanımız bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Kapsayıcı şekilde Türkiye'nin bütün dinamikleri ve siyasi temsillerin burada yer almasıdır. Sayısıyla ilgili olarak Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Meclis gelenekleri içinde konumlandırılacaktır. Meclis Başkanımızın değerli ve kapsamlı çalışma yaptırdığını biliyorum. Meclis'te temsil edilen herkesin komisyonda fikirlerini söylemesi esas olandır. Görüyorum birtakım marjinal fikirler belli partilere çağrı yapıyorlar 'Bu komisyonu reddedin' diye. Bunların hepsi bahsettiğim şekilde siyasetin doğasına aykırı. Bunlar siyaseti güçlendiren değil siyasetsizleştirmeyi pekiştiren şeylerdir.

Yüce Meclis en zor zamanlarda görevini yerine getirmiştir. Türkiye'nin meselesiyle ilgili konuşulacakken buna destek veren de itiraz eden de olacaktır. Bu şekilde siyasi parti olmanın hakkı verilmiş olur. Bir siyasi partinin 'Bu zeminin dışında kalıyorum' demesi sivil siyasetin gücünü zayıflatmaya dönük yaklaşım olarak görüyorum. Şu parti oraya girmesin, bu mekanizmanın parçası olmasın demek siyasetin zeminini ortadan kaldırmaktır. Parlamento, Meclis konuşmak, tartışmak için vardır. Gelirsiniz itirazlarınızı ortaya koyarsınız, kabullerinizi ortaya koyarsınız. Bu tip büyük meselelerde herkesin bu meselenin parçası olarak elini taşın altına koyması sorumluluk üstlenmesi varsa itirazını açık ve net bir dille, yüce Meclis'in kayıtları içerisinde ifade etmesi son derece kıymetli olur. Tartışmayı siyaset, fikir temelinde yapmayıp, ihanet benzeri kelimelerle yaftalamaya çalışmak aslında sivil siyaseti zayıflatmaktır. Bu sürece destek veren de itirazlarını ortaya koyanlar da önemlidir. (Eurofighter'da ilk imzalar atıldı) Uzun zamandır NATO müttefikleri arasında ambargo ya da yaptırım olmamasını ifade ediyoruz. Tabanca alımlarıyla ilgili başvurumuz bir ülke tarafından reddedilmişti. O günden bu güne Türkiye'de savunma sanayi alanında önemli işler gerçekleştirildi. Müttefikler arasında yaptırım ve engelleme gibi davranışlar yanlıştır. Eurofighter'da gelen noktaların ilkel yaklaşımları aşma olarak değerlendiriyoruz. Bugün İHA, SİHA'larımızla dünyada savaş konseptini belirleyen ülkelerden birisiyiz.

Gelinen nokta geç kalmış ama şu aşamada Eurofighter ve diğer konularda iyi noktadadır. Küresel ticaret tehdit altındadır. Ticareti güçlendirecek her şey dünya barışına hizmet eder. Büyük savaşların bir sebebi de bölgesel ve küresel ticaretin engellenmesi ve tıkanması sebebiyledir. Dünya barışını korumanın yolu uluslararası ticareti sağlam ve akışkan noktadan tutmaktır. Şengen ve vizelerin yumuşaması bölgesel akışkanlık açısından son derece önemlidir. Sayın Özgür Özel Eurofighter konusunda destek verdik sayın Erdoğan'ın bize teşekkür etmesi gerekiyor demiş. Milli meselelere destek veren herkese prensip olarak teşekkür ederiz. Sayın Özel'in yurtdışında Türkiye'yi şikayet eden sözlerini hatırlıyoruz. Sayın Özel'in CHP Genel Başkanı olarak Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük devrimler bakımından sayın Cumhurbaşkanımıza büyük harflerle teşekkürünü duymak isteriz. Biz memleketimizin iyiliği için konuşan herkese teşekkür ederiz. Keşke sayın Özel'in yurt dışında Türkiye'yi şikayet eden sözleri hafızalarda olmasaydı."

(Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti) Minguzzi evladımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Annesinin konuşmalarını, hanımefendinin değerlendirmelerini yakından takip ediyoruz. Söylediği şeyler gerçekten çok etkileyici. Gözünde leke vardı rahmetlinin, ona bu leke neden olduğu sorduğunda peygamber gözünden öptü dermiş. Hukuki tartışmayı takip ediyoruz. Bu konulardaki mevzuatımız evrensel düzenlemeler ve kanunlarla uyumlu olarak gerçekleştirilmiş düzenlemeler. Özel bir değerlendirme yapılmadı. Bütün hukukçu arkadaşlarımız bütün tartışmayı yakından takip ediyorlar. Hanımefendinin, değerli annesinin söylediği bir şey daha vardı. Rahmetli Ahmet'in karakteri ve onun misyonu olduğunu ifade ediyordu. Bu misyon Ahmet'in yaşadıklarını başka çocuklar yaşamasın diye oluşturulan hassasiyetle yerine getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bahsettiğiniz tartışmayı hukukçu arkadaşlarımız takip ediyorlar." (Suriye'den askeri destek talebi) Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve milli egemenliğine tam destek veriyoruz. Orada bütün halkların, etnik grupların, mezheplerin temsil edildiği kapsayıcı hükümet olsun. Bir tarafta siyonist lobi, Avrupa devletleri Suriye'yi çekiştirmesin. Suriye'nin siyasi sistemine destek verilsin. Suriye çok yoruldu, yıprandı. Suriye'nin savunma ve güvenlik konusundaki taleplerinde Türkiye kardeş ülkeye yardımcı olacağını defalarca ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu defalarca ortaya koydu. Kardeşin kardeşe yardımı olmaz desteği olmaz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konuda çok deneyimi vardır. Mesele sadece belli silahların verilmesi değil, savunma kapasitesinin bütün eklemlerinden, umdelerinden bahsediyoruz. Kardeş Suriye talep ettiği sürece Türkiye onların yanındadır."